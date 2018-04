Patty Brard neemt het op voor verdachte belastingman

Sinds de inval bij belastingadviseur Frank B. is Bekend Nederland in rep en roer. Sleept hij beroemde klanten als Linda de Mol, Patty Brard, Afrojack en Yfke Sturm mee in zijn val? Hoe B. te werk ging én hoe hij aan zoveel vips kwam.

Patty Brard staat op het punt een vlucht naar Ibiza te pakken. Ze is gehaast, buiten adem zelfs, maar voor een telefoontje over Frank B. maakt ze tijd. ,,Ik heb zelf behoorlijk wat shitstorms meegemaakt en weet hoe erg dat is. Afschuwelijk, nee, schrijf maar gewoon wálgelijk, dat Frank al wordt veroordeeld terwijl er nog niks is bewezen.''

Frank B. (foto) is al jaren haar belastingman en 'zoveel meer dan dat'. Patty: ,,Ik zie hem als een vriend. Hij is er altijd voor me geweest. In goede en slechte tijden stond hij me met raad en daad bij en dat ging veel verder dan geldzaken. Het is een fijne, aardige, integere man. Schrijf vooral dat laatste maar op.''

Zuiver

Ook anderen noemen de 58-jarige Frank B., getrouwd met een advocate en vader van volwassen kinderen, 'aimabel, gezellig, relaxed'. ,,Hij regelde onze belastingzaken gewoon eventjes tijdens Studio Sport'', vertelt Michiel van Kleef (stiefvader/manager van dj Headhunterz). ,,Maar'', voegt Van Kleef toe, ,,dat iemand aardig is, betekent nog niet dat iemand zuiver is, hé?''

Het OM ziet in de licht kalende adviseur (op kantoor in pak, in het weekeinde in polo) een man die mogelijk miljoenen van zijn goed gespekte cliënten buiten het zicht van de Belastingdienst hield. Op 14 maart valt de FIOD B.'s kantoren in en zijn woning in Naarden, een voor Gooische begrippen bescheiden pand van vier ton. Paperassen en computers worden afgevoerd, B. moet zijn mobieltje inleveren.

De meeste van zijn beroemde cliënten - artiesten als Patricia Paay, superdj's als Afrojack en topmodellen als Rianne ten Haken - houden zich stil na de breed uitgemeten inval. Zelfs model Yfke Sturm - volgens velen heel close met de familie - reageert niet op vragen. Linda de Mol, bevriend met zijn vrouw, neemt het bij RTL Boulevard wel voor hem op. Al 25 jaar doet ze 'tot grote tevredenheid' zaken met hem.

Weggebonjourd

Catwalkcoach/model Mariana Verkerk, ingewijde in de modellenwereld in New York, beschrijft B. over de telefoon als 'een goede vriend' bij wie ze ook met zakelijke vragen terecht kan. ,,Ik heb hem vaak om advies gevraagd en dat gaat heel prettig. Hij is niet iemand die na één telefoontje al een factuur stuurt.''

Dat hij zoveel sterren kent: mond-tot-mond-reclame. ,,Mensen hebben goede ervaringen en vertellen dat door.'' Zelf ontmoet Mariana hem in 2007 op Ibiza op Yfke Sturms bruiloft. ,,Sindsdien verwijs ik modellen naar hem door. Frank is heel kundig en heeft de gave lastige geldzaken helder uit te leggen.''

In de belastingwereld blijkt Frank B. wel een bepaalde reputatie te hebben. Hij is 'het regelneefje' dat voor VIPS wel eens de grenzen van de wet opzoekt. Belastingontwijking, op het randje van legaal? Of belastingontduiking, over het randje? Omdat hij het niet zo nauw neemt, zou hij zijn weggebonjourd bij Greenberg Traurig en Certa Legal, de gerenommeerde kantoren waar hij tussen 2005 en 2016 werkt.

Trukendoos

Die twee willen er niks over kwijt. Volgens Thomas van der Vliet (Greenberg Traurig) geeft zijn firma 'nooit details aan de pers over redenen van vertrek'. Volgens Tijmen Martens (Certa Legal) was B. feitelijk nooit bij hen in dienst. ,,Hij is hier op zelfstandige basis werkzaam geweest.''

Hoe de fiscale trukendoos van Frank B. er precies uitziet, blijkt uit het dossier van Headhunterz. Die dj in hardstyle muziek (echte naam: Willem Rebergen) is de enige bekende cliënt die zelf naar de Belastingdienst stapt omdat hij zich niet meer oké voelt bij B.'s bedenksels. De dj betaalt de staat volgens stiefvader Van Kleef 'enkele tonnen' aan inkomstenbelasting terug.

Waar het in Frank B.'s belastingvocabulaire allemaal om draait: 'fiscaal wereldburgerschap'. Van Kleef: ,,Hij draait constructies in elkaar voor Nederlandse artiesten als dj's die het hele jaar de wereld rondgaan. B.'s uitgangspunt: waarom zou je nog inkomstenbelasting in Nederland betalen als je er niet of nauwelijks bent?''

B. bedenkt voor Headhunterz de volgende slingerroute: een verhuizing naar de VS (waar buitenlanders niet direct inkomstenbelasting betalen), het adres van zijn Engelse managementbureau als woonplaats voor zijn VAR-verklaring, een vennootschap in de VS én een vennootschap op Cyprus. Vooral Cyprus is lekker cashen: het eiland tikt niet meer dan 10 procent inkomstenbelasting af.

Volledig scherm Linda de Mol © ANP

Boodschappen

De regeling blijkt in praktijk volgens Van Kleef 'bijna ondoenlijk'. Zo kan de jonge dj niet meer in de Appie terecht omdat zijn creditcard van de Engelse kanaaleilanden (waarmee hij verplicht zijn boodschappen doet) het daar niet doet. Hij krijgt 'het opgejaagde gevoel' dat hij nauwelijks meer in Nederland mág zijn, hoewel hij daar vriendin, huis en studio heeft. Van Kleef: ,,Toen een expert ons vertelde dat die regeling van B. waarschijnlijk illegaal was, was het voor ons over en uit.'' De familie probeert de schade nu op B. te verhalen: in juni speelt de zaak voor de civiele rechter. ,,Wij zijn met B. in zee gegaan omdat hij voor hartstikke beroemde dj's werkte; nooit hadden we verwacht in een financiële chaos terecht te komen.'' Volgens belastingadviseur Dick Molenaar, die ook artiesten in zijn bestand heeft, is zo'n wereldburgerschap 'een gekunstelde constructie' die hij niet toepast. ,,Maar misschien komt iemand ermee weg als hij echt niet meer aan Nederland verbonden is. Maar... de rechter oordeelt vrij snel dat iemand wél belastingplichtig is - als je een huis of relatie in Nederland hebt bijvoorbeeld. Blijf dus vooral voor je gemoedsrust in Nederland wonen en betaal daar belasting.'' Na de inval roept Linda de Mol als eerste dat zij geen 'bv op de Kaaimaneilanden' verstopt. Ook Patty Brard vertelt de blauwe enveloppen 'keurig netjes' te voldoen. ,,Maar ik ben ook geen rondreizende figuur. Ik werk voor Nederlandse tv-zenders.'' Catwalk-coach Mariana Verkerk zegt de 'Cypriotische route' evenmin iets. ,,Ik werk al 36 jaar in New York en betaal daar belasting.''

Dat anderen voor zo'n 'fiscaal wereldburgerschap' gaan, vindt Mariana niet raar. ,,Ik ken jonge Hollandse modellen die afwisselend in Milaan, Parijs en New York zijn. Dan is belasting betalen in Nederland toch niet logisch?''

Mariana en Patty vermoeden een media-offensief achter inval en persbericht. Patty: ,,Had Frank geen beroemde klanten gehad, dan was dit allemaal niet gebeurd.'' Mariana: ,,OM en Belastingdienst hebben zoveel details weggegeven dat Franks naam makkelijk te achterhalen was. Ze wilden gewoon dat het uitkwam.''

Nederland is bezig het belas- tingimago op te krikken, concludeert zij vanuit de VS. ,,Het wil af van het idee dat alles maar kan en dat ligt ook wel lekker bij het grote publiek, toch? 'We laten de rijken zich niet nog meer verrijken'.''

Belastingdienst

Geen sprake van, reageert het OM. Woordvoerder Marieke van der Molen: ,,We komen regelmatig met persberichten over dit soort onderzoeken; ook als er geen mensen in de media bij betrokken zijn.'' Herman Opmeer (Belastingdienst): ,,En de aanpak van dit soort constructies is al jaren een van de prioriteiten.''