Patty is nostalgisch en Claudia zit op een roze wolk

Fans zitten 12 uur in het vliegtuig voor Diana Ross en co: ‘North Sea Jazz is het beste festival ter wereld’

Na twee afgelaste edities door corona, is het North Sea Jazzfestival terug. Bezoekers komen van heinde en verre voor optredens van Alicia Keys, Gregory Porter én Diana Ross. Sommigen hebben twaalf uur in het vliegtuig gezeten. ,,Dit is het beste jazzfestival ter wereld.”

8 juli