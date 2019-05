Paul de Leeuw gaat met live theatershow concurrentie met Songfestival aan

update Draagmoe­der Kim en Kanye bevallen van vierde kind

18:23 De rollen beschuit met muisjes kunnen weer uit de kast in Huize Kardashian-West. Eerder vandaag werd al bekend dat bevalling van de surrogaatmoeder van het stel was begonnen. Kim slingert het blijde nieuws van de geboorte nu zelf de wereld in.