Paul de Leeuw gaat Op Goed Geluk presenteren

,,Ik ben ervoor gevraagd. Eerst moest ik heel erg lachen, toen heb ik gezegd 'ik ga het doen' en daarna heb ik weer hartelijk gelachen", vertelde Paul de Leeuw vanavond in RTL Boulevard. ,,Het wordt heel leuk.”



Op Goed Geluk werd tussen 1987 en 1992 bij de TROS uitgezonden, met Carry Tefsen als presentatrice. Op Goed Geluk was destijds een van de eerste officiële datingprogramma's op de Nederlandse televisie. De stellen gingen na het programma samen een paar dagen op vakantie. In de volgende uitzending werd verteld hoe het was bevallen.



RTL4 maakte twee jaar geleden een nieuwe versie met Gordon. Bijna 1,2 miljoen kijkers keken in januari 2018 naar de eerste aflevering. In hetzelfde jaar maakte Gordon bekend over te stappen naar Talpa.