Paul de Leeuw haalt geen kliekjes meer uit vuilnisbak en is dankzij bleekmiddel 9 kilo afgevallen

Met resultaat, want De Leeuw verloor iets meer dan negen kilo in een jaar tijd. De entertainer let niet alleen op zijn voeding, maar is ook sportief. ,,Onder begeleiding van een trainer ben ik sinds een jaar aan het trainen en heb ik ook mijn voeding aangepast. Ik ben nog steeds te dik, maar ik heb het wel iets meer onder controle”, zegt hij. ,,Ik drink gematigd en ik denk niet langer om 22.30 uur ‘s avonds dat ik een zak chips heb verdiend.”



De Leeuw worstelde al langere tijd met zijn gewicht en deed meerdere afvalpogingen. ,Ik mis een beetje het strenge wat de Duitsers hebben, of de Romeinen”, vertelde hij daar eerder over. ,,Ik heb het wel een beetje maar dan zit ik toch weer met m’n vinger in dingen waarvan ik denk: daar moet je helemaal niet in zitten. Een pot pindakaas bijvoorbeeld, het is dan weinig maar het gebeurt wel.”