Paul de Leeuw ontkomt aan sexy dansje in string bij allerlaatste Kwis

De Leeuw was vanavond tot zijn verrassing zelf de hoofdgast in het programma van hemzelf en grappenmakers Joep van Deudekom, Rob Urgert, Niels van der Laan en Jeroen Woe. De zogenoemde kwismasters plaagden Paul de afgelopen weken meermaals met een filmpje waarin een corpulente man er hevig schuddend op los danst in een kleine slip. Het ging volgens de komieken om privébeelden van De Leeuw, die het filmpje in De Kwis keer op keer om zijn oren kreeg.



De laatste minuut van het programma zou vanavond wel heel memorabel zijn als Paul 'zijn' dansje in de studio zou vertonen, vonden de kwismasters. Die uitnodiging was dan ook de allerlaatste vraag in de zogenoemde inkwisitie, waaraan gasten traditiegetrouw worden onderworpen. Daarbij moeten ze op alle vragen 'ja' antwoorden, tenzij ze een 'nee' inzetten die in eerdere rondes is gewonnen. Paul had goed gespeeld en genoeg 'nee's' verzameld om onder de lastigste vragen uit te komen.