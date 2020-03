Paul de Leeuw vermaakt anderen en zichzelf met dagelijkse ‘houtje-touwtje-tv’

De zon scheen, ze zaten heerlijk op het balkon en er was traditiegetrouw appeltaart. Een verjaardag zoals Paul de Leeuw (58) die de afgelopen jaren vaker vierde bij zijn moeder (88). En toch was het onwerkelijk. ,,We aten lekker van de taart die mijn jongste zoon had gebakken, maar we zaten wel op anderhalve meter afstand van elkaar.’’