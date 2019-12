Paul Elstak zet Gelredome in vuur en vlam met 25ste verjaardag Rainbow in the Sky

In Arnhem genoten de fans van Elstak van 2 Brothers on the 4th Floor, DJ Jean, Party Animals, Mental Theo, The Darkraver en Klubbheads. De dj had zijn gasten met zorg uitgezocht. ,,Wat zijn de 90's zonder hen? Zij moeten er gewoon bij zijn", liet hij eerder al weten. Ook acts die nu populair zijn beklimmen het podium. zo behoren ook Jebroer en The Partysquad tot de optredende artiesten.