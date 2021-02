Paul McCartney brengt boek met foto's en songteksten uit

Minimum­loon naar 14 euro of zo houden? Dit willen de partijen uit de Tweede Kamer

23 februari De verkiezingen zijn al over drie weken; hoog tijd dus om de partijprogramma’s eens goed te bekijken. De hoogte van het minimumloon is voor veel mensen van belang. Bijna alle partijen willen dat het meer wordt, maar hoeveel precies? En: moet de bijstand meestijgen of niet? We leggen de standpunten naast elkaar van de dertien partijen die nu in de Tweede Kamer zitten.