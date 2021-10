Paul McCartney deelt geen handtekeningen meer uit

McCartney heeft handtekeningen altijd een beetje vreemd gevonden, zo bekent hij. ,,Dan moet ik mijn naam opschrijven op de achterkant van iemands kassabon. Waarom? We weten allebei toch wie ik ben?” Ook van foto’s met fans is hij geen liefhebber. ,,Dan komt er meestal zo’n wazige foto uit met een lelijke achtergrond waarop ik altijd een beetje ongelukkig sta. Nee, laten we gewoon een praatje maken, verhalen uitwisselen.”

Beatles-collega Ringo Star is al langer klaar met het uitdelen van handtekeningen. De drummer deelde in 2008 een video waarin hij fans waarschuwde geen fanmail meer te sturen en hem niet meer te vragen spullen te signeren. Later legde hij in een interview uit dat hij het zat was dat mensen die voorwerpen vervolgens voor veel geld te koop zetten. Hij zet zijn handtekeningen alleen nog op zijn eigen creaties, zoals schilderijen, en alleen als die worden verkocht ten behoeve van goede doelen.