Paul McCartney wil snel worden gevaccineerd

video Satire viert hoogtij in eindejaars­show Beau van Erven Dorens

9:57 Hoog bezoek gisteren in de studio van talkshow Beau. In het RTL-4 programma schoven niemand minder dan koningin Máxima, premier Mark Rutte en Johan Derksen aan. Althans, dat leek zo. In werkelijkheid waren het Martine Sandifort, Remko Vrijdag en Kasper van Kooten die een voorproefje gaven van Beau's show RTL Exclusief Eindejaarsspecial.