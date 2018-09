Paul McCartney wilde Kanye West niet als producent

De ex-Beatle was enigszins verrast door het aanbod. Hij zegt er wel serieus over nagedacht te hebben. Welke plannen Kanye met het album had, heeft de inmiddels 76-jarige Brit nooit gevraagd. Hij vroeg zich ook af of hij het echt zag zitten en besloot toen om het aanbod terzijde te schuiven. ,,We hebben er nooit meer over gepraat."