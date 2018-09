Paul McCartney zag God toen hij high was

,,Ik heb God gezien, dit wonderbare en geweldige 'iets' en ik voelde me heel erg klein.'' Hij denkt ook dat geliefden 'op een mysterieuze wijze na hun overlijden aanwezig blijven en toezien. Een deel van mij weet dat er geen bewijs voor is, maar een ander deel gelooft daarin'.

Deze zomer werd talkshowhost James Corden nog tot tranen toe geroerd toen hij samen met Paul McCartney de Beatles-hit Let It Be zong. McCartney zat bij hem in de auto tijdens het programmaonderdeel Carpool Karaoke uit zijn The Late Late Show.