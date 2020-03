Paul Verhoeven hint op terugkeer in Hollywood

,,We werken aan een goed idee. Als dat van de grond komt, maak ik misschien mijn rentree in Hollywood”, zegt Verhoeven. ,,Als dat na deze hele coronaperiode nog een mogelijkheid is natuurlijk.”



Ook in Nederland heeft Verhoeven nog enkele ijzers in het vuur. De regisseur werkt onder meer met Robert Alberdingk Thijm aan Het geheim van een goed huwelijk. De ontwikkeling daarvan staat echter op een laag pitje sinds de operaties vorig jaar aan zijn heup en dikke darm.



,,Maar het lijkt mij nog steeds ontzettend leuk om nog een keer iets te doen met de nieuwe generatie in Holland”, aldus Verhoeven. ,,Bovendien vind ik het heel fijn om op een set weer eens heel direct te kunnen zeggen wat ik denk. In het Frans of Engels kan ik mij toch moeizamer uitdrukken.”



Wanneer zijn nieuwe film Benedetta het levenslicht ziet is nog onduidelijk. De film had eigenlijk in première moeten gaan op het filmfestival van Cannes.