Paul Walter Hauser is Richard Jewell: ‘Ik denk niet dat ik Clint Eastwood heb teleurgesteld’

Video Ronnie Flex schrok van zichzelf in documentai­re: ‘Ik zie er zo slecht uit’

8:53 Ronnie Flex vond het erg confronterend om zichzelf terug te zien in de VPRO-documentaire De vlucht van Ronnie, die zaterdagavond wordt uitgezonden op NPO 3. In de film is onder meer te zien hoe de rapper worstelt met zijn wietverslaving en last heeft van paniekaanvallen.