Paul Witteman keert nooit meer terug op televisie: ‘Weg is weg’

,,Ik kom niet meer op televisie, dat is geweest”, aldus Witteman tegen presentator Pieter van der Wielen. ,,Weg is weg. Een beter moment om te stoppen dan dit kon ik niet vinden.” De journalist vierde eind 2021 zijn 75ste verjaardag en kreeg eerder dit jaar een Zilveren Nipkowschijf voor zijn volledige oeuvre. ,,Als ik nu was doorgegaan, was ik nog drie jaar blijven zitten. Dan gaan mensen op een gegeven moment zeggen: kan jij nog wel autorijden?” Dat moment wilde Witteman voor zijn.