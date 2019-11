Paula Sleyp (88) uit Sesamstraat overleden

Sleyp, geboren in Mechelen, was in totaal 28 jaar te zien in het populaire kinderprogramma, van 1982 tot 2010. In de jaren zestig had ze haar eerste rol, die van roddeltante Liza in de serie Kapitein Zeppos. Daarna volgden rollen in onder meer de soapserie Wittekerke en De Opkopers en gastrollen in Thuis en Witse.