‘Paulusma is een anker, als SBS-baas had ik hem niet weggestuurd’

Het was een drukte van jewelste gistermiddag aan de Franekertrekvaart in het Friese Harlingen, bij en in de woning van Piet Paulusma. Cameraploegen reden af en aan, vrienden, familie en kennissen liepen binnen, waar de telefoon roodgloeiend stond. ,,Mijn zus doet de mailtjes, ik heb drie telefoons aan mijn oor’’, reageerde zoon Kees. ,,Mensen zijn verbaasd, ze snappen het niet.’’



Het nieuws dat de bekendste weerman van Nederland aan het einde van dit jaar moet stoppen bij SBS 6 reikte tot ver buiten Friesland. ,,Heel Nederland leeft mee, dat doet me zo goed’’, reageerde Paulusma. ,,De site is ontploft, alle radio- en televisiezenders hebben gereageerd en elke talkshow heeft een aanvraag gedaan, maar daar kom ik echt niet aan toe.’’