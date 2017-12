Pearl Jam eindelijk weer terug op Pinkpop

De beelden van dat optreden kregen een legendarische status. Beroemd is vooral het moment waarop zanger Eddie Vedder in een camerakraan klom en vervolgens in het publiek dook. Pinkpop vindt volgend jaar plaats van 15 tot 17 juni. De andere headliners van de 49e editie zijn Foo Fighters op de zaterdag en Bruno Mars op zondag. De rest van de line-up wordt bekendgemaakt op 21 februari in Paradiso in Amsterdam.

Zomertoer

Fans van Pearl Jam krijgen komende zomer meer gelegenheden om de band live te zien. De band begint zijn Europese tour drie dagen voor Pinkpop in de Ziggo Dome in Amsterdam, liet concertorganisator Mojo weten. De kaartverkoop voor de show in Amsterdam begint op 8 december.



Tijdens de Europese toer speelt Pearl Jam voor het eerst sinds 1996 weer in Rome, en kent de band zijn debuut in Padova, Italië en het Poolse Krakau. In juli speelt de band op Rock Werchter.