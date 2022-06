Pearl Jam sluit dag twee waardig af, zanger Måneskin schrijft in slip Pinkpop-historie

UpdateHet is een fragment dat we nog jaren zullen zien terugkeren in historische Pinkpop-overzichten. Zanger Damiano David van Måneskin sloot zaterdag het optreden af in alleen zijn slip, omringd door vrouwelijke fans.

Na een klein uur spelen spreekt Damiano David (23) het verhitte Pinkpop-publiek toe. ,,Ik heb vandaag tijdens een interview iets beloofd’’, zegt de Italiaan raadselachtig. Om vervolgens zijn broek uit te trekken terwijl tientallen vrouwelijke fans het podium op worden geleid.

Witte slip

Het is hét moment van de dag op een van de warmste Pinkpop-dagen ooit. Ronddansend in zijn witte slip grijpt David nog eens opzichtig in zijn kruis. ,,Niet aan mijn kont zitten’’, had hij de fans nog wel meegegeven. Vol overgave maakt hij het lied af. ,,We hebben letterlijk alles gegeven’’, zegt hij tegen het publiek.

Voordat Pearl Jam dag twee mag afsluiten, is er een publiek eerbetoon voor Mister Pinkpop Jan Smeets (77). Hij ontvangt een oorverdovend applaus van het 70.000-koppig publiek, want vooral dankzij Smeets is Pinkpop groot geworden. Het uitzinnige publiek juicht hem toe en zingt ‘Jantje bedankt!’ Smeets pinkt zichtbaar geëmotioneerd enkele traantjes weg, terwijl hij vergezeld van zijn vrouw de enorme menigte vaarwel zwaait.

Pearl Jam speelt vervolgens twee uur lang, waarbij Eddie Vedder opvallend veel Nederlandse momenten pakt. Zo zoekt de 57-jarige voorman van de band surfers in het publiek, iets dat hij inleidt met het voorlezen van tal van Nederlandse badplaatsen. Op dat moment heeft hij er al een uitgebreide inleiding in het Nederlands op zitten. Ook staat hij stil bij de overleden eigenaar Soren Venema van de Amsterdamse gitaarwinkel Palm - een vriend van Vedder - en haalt hij oud-cameraman Rob van Rijn het podium op. Hij is de man die dertig jaar terug op de kraan zat die Vedder gebruikte voor zijn fameuze duik in de Pinkpop-menigte.

De show van Pearl Jam - met Jeremy en Alive, maar zonder Black - is een waardige afsluiter van dag twee, die getekend wordt door de hitte in Landgraaf. Met tropische temperaturen, tot bijna 35 graden, is het noodzakelijk veel water te drinken, zonnebrandcrème te gebruiken en het hoofd te bedekken. De EHBO-posten van Pinkpop hebben het de hele dag druk met hitteklachten, maar kunnen het aan. Tot ernstige incidenten komt het niet.

Energiek

De hitte belet Son Mieux en Chef'Special eerder op de dag niet om in Landgraaf energieke en aanstekelijke liveshows te verzorgen. Tussendoor bedient Crowded House een bedeesder publiek met hits uit de jaren 80. Rond 13.30 uur is het optreden van Ronnie Flex op het hoofdpodium in volle gang. Ook de Rotterdamse rapper heeft last van de hoge temperatuur. ,,Kapotwarm’’, roept hij voordat hij een flesje water achterover slaat. ,,Blijf drinken’’, roept hij zijn gevolg toe. Dat gebeurt, van de extra waterpunten die de organisatie vandaag heeft geregeld, wordt veel en dankbaar gebruik gemaakt.

Het goede nieuws: zondag is het beduidend minder warm in Limburg en zijn er bovendien minder mensen om de hitte te verspreiden. Na twee uitverkochte dagen met 70.000 bezoekers worden er zondag nog 56.000 verwacht.

