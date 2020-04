Pearl Jam verplaatst shows in Ziggo Dome vanwege coronavirus

Podcast Bingewatchers ‘Spannings­boog bij La Casa de Papel blijft onvermin­derd hoog’

17:00 Seizoen vier van La Casa de Papel doet niets anders dan de vorige seizoenen, maar het blijft een fijne serie om naar te kijken. Dat zegt seriekijker Kevin Goes in de nieuwste aflevering van de podcast Bingewatchers. Het vierde seizoen van de Spaanse hitserie is nu te zien op Netflix.