Penoza-film is een hit: half miljoen bezoekers in twee maanden

De serie Penoza was tussen 2010 en 2017 vijf seizoenen lang te zien bij KRO-NCRV en vertelt over Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) die na de dood van haar man diens rol in het criminele circuit overneemt. Het slot van het vijfde seizoen liet de kijkers in het ongewisse over het lot van de zwarte weduwe. Met de speelfilm Penoza: The Final Chapter sluit regisseur Diederik van Rooijen het verhaal definitief af.



Van Rooijen laat in een reactie weten het ‘fuckin' awesome’ te vinden dat zijn film het zo goed doet in de bioscopen. ,,Ik ben supertrots en ben zo blij dat onze fans de film zo massaal omarmd hebben.”



Eerder werd Penoza ook al uitgeroepen tot best bezochte Nederlandse bioscoopfilm van 2019. Het is niet de enige Nederlandse titel die het momenteel goed doet in de theaters. Ook de Linda de Mol-komedie April May en June, Huisvrouwen bestaan niet II en Mi Vida (met Loes Luca) trekken veel mensen.