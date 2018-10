‘Pepperspray bij Garrix vermoedelijk truc van zakkenrollers’

Ronnie Flex gaat Beatles achterna met dakoptre­den

18:53 In navolging van The Beatles en U2 heeft nu ook Ronnie Flex een dakoptreden op zijn naam staan. De Capelse rapper verraste zijn fans vanmiddag in Rotterdam met een show op het dak van een kledingzaak. Het verrassingsconcert was bedoeld om ruchtbaarheid te geven aan zijn nieuwe kledinglijn.