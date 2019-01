Per Seconde Wijzer-verliezer krijgt 3800 euro na crowdfunding: ‘Heel dankbaar’

Meerwijk weet al precies wat hij met het geld gaat doen. ,,Ik wil graag nog een mooi reisje maken naar een mooi sportevenement’’, reageerde hij. ,,En ik heb een nieuwbouwhuis, maar ik heb nog niks aan de tuin gedaan. Dus ik denk dat ik het aan de tuin ga besteden.’’



Jeroen kreeg vorige week in de finale van Per Seconde Wijzer in de categorie sport een vraag over artiesten die optraden in de finale van de Super Bowl. Hij heeft naar eigen zeggen een fotografisch geheugen wat betreft sportfeitjes, maar bleek weinig over muziek te weten. Hij verloor de finale dan ook en liep 7550 euro mis. Op sociale media maakten veel kijkers zich boos over dit ‘bedrog’; zij vonden dat de vraag niet bij de sport-categorie hoort.



Ook Jan Versteegh en Albert Verlinde, de presentatoren van 6 Inside, waren verbijsterd. Ze begonnen een crowdfundingsactie en zamelden binnen een week 3775 euro in. Meer dan 300 mensen hebben gedoneerd, onder wie Verlinde en Versteegh zelf. Het is niet duidelijk hoeveel zij geschonken hebben. Het hoogste gedoneerde bedrag is 100 euro.