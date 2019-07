Personeel Voetbal International in opstand tegen verkoop

De deal zou elk moment afgerond kunnen worden. Het personeel van VI vreest de ondergang van het tijdschrift en de site, omdat Digital Enterprises in hun ogen geen affiniteit en ervaring heeft met het uitgeven van bladen.



Eerder dit jaar hebben de redactieraad, de ondernemingsraad en het management team, dat nu nog alleen bestaat uit de hoofdredactie, zich uitgesproken tegen Digital Enterprises. Daarnaast zou WPG niet de juiste procedure hebben gevolgd. De redactieraad heeft juridische stappen ondernomen tegen de directie van WPG. Ze stellen ‘niet aangelijnd’ te zijn in het proces van de verkoop wat volgens de redactiestatuten wel had gemoeten.



De redactie schoof in april van dit jaar zelf tevergeefs een andere partij naar voren: Doorakkeren BV, een joint venture van bekende uitgevers als Derk Haank, Cor Jan Willig (New Skool), Luc van Os (Hearst) en Martin Mos. Algemeen directeur van WPG Patrick Swart was niet bereikbaar voor commentaar.