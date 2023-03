Pestgedrag, (seksuele) intimidatie en harde cultuur: NOS-baas ‘diep geraakt’ door bijna honderd meldingen

SportredactieDe vertrouwenspersonen van NOS Sport kregen de afgelopen maanden een kleine honderd meldingen binnen. Deze gingen onder andere over pestgedrag en (seksuele) intimidatie, maar ook over de harde cultuur op de werkvloer. Omroepbaas Gerard Timmer is ‘diep geraakt’.