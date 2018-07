Pete Philly slechtste deelnemer ooit in De Slimste Mens

videoPedro Philip Monzón, beter bekend als zanger-rapper Pete Philly, heeft vanavond een flater geslagen in het spelletjesprogramma De Slimste Mens . Philly hield tijdens de puzzelronde zo weinig punten over dat hij extra seconden kreeg toebedeeld om überhaupt de finale te kunnen spelen.

De 38-jarige Arubaans-Nederlandse artiest nam het op tegen acteur Cas Jansen en theatermaakster Lonneke Dort. Zij zagen met lede ogen aan hoe Philly met slechts 40 seconden op de klok aan de puzzels begon.

Presentator Philip Freriks waarschuwde de kandidaat toen er 20 seconden over waren. ,,Je moet nu echt stoppen, anders lig je eruit.'' Nadat Dort binnen de korste keren alle antwoorden wist, gaf Philly toe dat hij een kort bezoek aan de studio had gebracht. ,,Damn nee, nu ben ik...'', stamelde hij bij een nieuwe puzzel.

Nog één seconde op de klok. Freriks: ,,We hebben een uitzonderlijke situatie. Met één seconde kun je niet verder spelen. In het spelreglement van De Slimste Mens staat dat we in zo'n situatie iedereen er 30 seconden bij geven zodat we nog eventjes door kunnen.''

Volledig scherm © NPO

'Pas!'

In de ronde 'Galerij' wist Philly zijn potje te spekken, waarna hij het met 125 seconden opnam tegen Jansen. ,,De kandidaat met de minste seconden mag beginnen. Dat is ontegenzeggelijk Pete, Cas heeft er bijna twee keer zo veel'', concludeerde Freriks. Nadat Philly niets kon vertellen - 'Pas! Ik weet niet wie dat is' - over Victor Mids, Machu Picchu, Pia Dijkstra en Danny Blind, werd hij de slechtste deelnemer van De Slimste Mens ooit.



Philly vormde van 2003 tot en met 2009 met Pieter Perquin het hiphopduo Pete Philly & Perquisite. In 2011 bracht hij zijn debuutalbum One uit. Na zeven jaar weg te zijn geweest uit de industrie vanwege de ziekte van Lyme, maakte Philly dit jaar zijn comeback met het nummer Come Together.

Volledig scherm © NPO