Peter Gillis betaalt dwangsom van 250.000 euro voor illegaal huisvesten migranten niet

Manneken Pis gehuld in Rolling Sto­nes-out­fit

The Rolling Stones treden maandagavond op in Brussel en daar is ook Manneken Pis op gekleed. Zaterdagochtend werd het beroemde beeld gehuld in een Rolling Stones-outfit, ter ere van het concert van de rockgroep die dit jaar zestig jaar bestaat.

9 juli