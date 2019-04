Peter Heerschop blaast ‘Lieve Marianne’ nieuw leven in op 538

,,Lieve Marianne, ik breng jou als eerste op de hoogte", begon Heerschop, die met het afscheid van Edwin Evers in december moest stoppen met zijn wekelijkse radiocolumn in Evers staat op. ,,Vanaf vrijdag 10 mei ga ik weer elke week het nieuws doornemen op de radio bij Frank op 538. De studio die ik zo goed ken, de vrijdag die mij zo dierbaar is, om kwart voor 10."