Peter-Jan Rens haalt uit naar Leerdammers

video Bekendmaking Song­fes­ti­val­lied: Hiermee kan Waylon winnen

13:48 Waylon (37) maakt vanavond bij De Wereld Draait Door bekend met welk liedje hij in mei Nederland zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Lissabon (Portugal). Wordt het Back Together, Outlaw In Em of The World Can Wait? Of heeft Willem Bijkerk gekozen voor That's How She Goes of Thanks But No Thanks? Onze muziekkenner Stefan Raatgever laat zijn licht schijnen op de nummers en komt met zijn persoonlijke top 5.