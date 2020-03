Peter Koelewijn ontvangt oeuvreprijs Buma Awards

Aanklager Ep­stein-zaak: prins Andrew weigert elke medewer­king aan onderzoek

9 maart De Britse prins Andrew werkt nog steeds niet mee met de Amerikaanse autoriteiten die onderzoek doen naar zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dit ondanks eerdere toezeggingen van de prins in het openbaar. Dat heeft de officier van justitie Geoffrey Berman in New York bekendgemaakt.