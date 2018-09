Peter Pannekoek: Bij sirenes denk ik: o, gezellig. Ik houd van opwinding

Pannekoek is de naam. Peter Pannekoek. Er zijn ouders voor minder gesommeerd zich bij de kinderbescherming te vervoegen. In zijn jeugd vervloekte hij zijn ‘stripheldennaam’. ,,Mensen vragen vaak: ben je ermee gepest? ‘Nee’, antwoord ik dan, ‘kinderen pesten alleen op innerlijk.’ Natúúrlijk ben ik ermee gepest. Zo’n naam is voor kinderen een orgasme - je staat meteen met 1-0 achter. Het stotterende jochie achter in de klas huilde van geluk toen ik me meldde. Hij wist: eindelijk komt er een ander aan de beurt.”



Tegenwoordig is Peter Pannekoek een geuzennaam. ,,Goed te onthouden - voordelig in mijn vak.”



Met zijn jeugdcomplex rekende hij af in de openingsgrap bij zijn eerste optreden als 20-jarige stand-upcomedian in een dialoog met zijn ouders.



‘Waarom hebben jullie me in godsnaam Peter Pannekoek genoemd?’



‘Omdat de eerste die je maakt altijd mislukt.’



Het voelde alsof hij eindelijk zijn plaaggeesten uit het verleden had weten te bezweren. ,,Zelfspot is de meest adequate vorm van humor.”



De cabaretier en teamcaptain van tv-programma Dit was het nieuws, vanaf zondag weer te zien, ontvangt het bezoek thuis. De Amsterdamse etagewoning, waar de chaos van een studentenkamer en de sfeer van een hippe kunstgalerie elkaar ontmoeten, ligt in de achtertuin van Artis.