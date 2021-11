Peter Pannekoek speelt extra voorstelling van zijn Oudejaarsconference

Zangeres Lizzo over hoe ‘vermoeiend’ het is plussize te zijn: ‘Wil er niet meer over praten’

In een interview met Essence Magazine vertelt zangeres Lizzo (33) over het onophoudelijke gedoe rond haar lichaam. Ze beschrijft dat de druk om het altijd over haar plussize lichaam te hebben ‘uitputtend’ is: ,,We zouden neutraal moeten zijn over lichamen.”

22 november