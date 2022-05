Peter Pannekoek vervroegt voorstelling 25 mei voor Feyenoord-fans

Feyenoord-fans die een kaartje hebben gekocht voor de voorstelling DNA van Peter Pannekoek op 25 mei in Rotterdam, maar die avond ook hun club in de finale van de Conference League-finale willen zien spelen, hebben geluk. Op Twitter komt de cabaretier deze mensen maandag namelijk tegemoet met een passende oplossing.

,,Om conflicten binnen het gezin te voorkomen (‘We gaan naar Peter toe!’ ‘Ben je gek? We kiezen voor Dessers.’) heb ik besloten om mijn voorstelling te vervroegen naar 19.00 uur”, twittert Pannekoek. ,,Als iedereen op tijd binnen is, zijn we om 20.30 uur klaar en kunnen we zien hoe Feyenoord de Conference League wint.”

De komiek beseft dat er ook ‘voetbalhaters zijn die balen van deze tijdswijziging’, maar zegt dat de wijziging - in overleg met theater Zuidplein in Rotterdam - toch de beste oplossing voor iedereen is. ,,Ik heb eerst nog contact opgenomen of de wedstrijd niet kon worden vervroegd, maar de UEFA is maffia”, grapt Pannekoek.

Op 25 mei speelt Feyenoord tegen het Italiaanse AS Roma in de eerste finale van de UEFA Conference League, het Europese clubtoernooi dat dit seizoen voor het eerst wordt gehouden. De eindstrijd vindt plaats in de Albanese hoofdstad Tirana en die begint woensdagavond om 21.00 uur.

