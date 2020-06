Peter R. de Vries geeft weinig om kritiek op vertrouwensrol kroongetuige Nabil B.

LIVE: dans thuis mee met End of Exams Party

20:06 Geslaagd en in coronatijd toch een feestje vieren? The Party Squad, Willy Wartaal en rapper Bizzey organiseren met Buma Music Academy, OnlineOptredens.nl en Topbillin’ een online examenparty ter ere van alle geslaagde middelbare scholieren. Dus de voetjes kunnen alsnog van de vloer. Het evenement is tussen 20.00 uur en 21.00 uur hier live te volgen. De presentatie is in handen van Fernando Halman.