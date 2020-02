Peter R. de Vries haalt uit naar Stegeman: 'Jij maakt schijnnieuws’

Het Openbaar Ministerie eiste vanmiddag tegen Alberto Stegeman voor het achterlaten van een nepbom een werkstraf van 120 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De programmamaker schoof daarom vanavond in RTL Boulevard aan, om te praten over het verloop van zijn dag en de eis van het Openbaar Ministerie.



Ook Peter R. de Vries was aanwezig in de studio om over de zaak te praten. Hoewel hij stelde het kinderachtig te vinden dat Stegeman voor die uitzending voor de rechter moest verschijnen, kon de misdaadjournalist het niet laten om toch nog even een sneer uit te delen aan Stegeman. ,,Maar goed, als we nou even kritisch zijn, hé. Ik vind het ook eerlijk gezegd een beetje schijnnieuws wat jij maakt, met dit soort dingen", begon hij. Stegeman vroeg zich af waarom De Vries daar zo over dacht. ,,Omdat ik elke dag op een kazerne een koffertje kan achterlaten. Dat zijn dingen die jij vaak doet, dat je laat zien dat je met een valse pas Schiphol op kan komen. Ja, hé hé, dat is nieuws dat je elke dag kan maken.”