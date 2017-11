Peter R. de Vries terug op SBS6 met misdaadprogramma

De Vries is momenteel te zien op RTL4, in het entertainmentprogramma RTL Boulevard . Die presentatie blijft hij ook doen.

,,We gaan met een panel praten, waarin de 'crime de la crime' zit met rechters, advocaten, nabestaanden, slachtoffers, misdaadverslaggevers'', aldus De Vries over zijn nieuwe show in een filmpje bij de presentatie van de plannen van Talpa en SBS in Amsterdam. ,,We hebben het over de actualiteit van de dag.''