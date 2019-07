Peter-van-de-verbrande-gehaktballen is de ideale man voor RTL

Ik zal heus niet de enige zijn geweest die donderdagavond met net iets meer belangstelling dan gewoonlijk naar Van der Vorst Ziet Sterren heeft gekeken. Doordat presentator Peter van der Vorst door Chantal Janzen werd overvallen in zijn eigen programma, kwamen we eindelijk eens iets meer te weten over de man die RTL uit het slop moet gaan trekken in het post-Galjaard/Van Dijk-tijdperk. Gek eigenlijk, dat iemand al zo lang een vertrouwd gezicht op tv kan zijn en dat je als kijker toch zo weinig van hem weet.



De makkelijke conclusie na deze aflevering is dat er ook niet zoveel te weten is. Van der Vorst is al jaren gelukkig met zijn Sander, vader van de geadopteerde Levi en broer van vrachtwagenchauffeur Marcel. Hij houdt van worstenbroodjes en heeft de gehaktballen wel eens laten aanbranden, aldus Levi. En de tv-maker die alle wereldsterren voor zijn camera heeft gehad, beschouwt een interview met zijn jeugdhelden Bassie en Adriaan als het ultieme hoogtepunt van tien jaar Van Der Vorst Ziet Sterren. Weinig sexy aan, zou je zeggen.