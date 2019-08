Petra Grijzen wordt invalpresentator bij Nieuwsuur

Ron Brandste­der gaat kamperen voor nieuw tv-programma

12:12 Ron Brandsteder keert terug op de buis. Samen met Patrick Martens is hij te zien in het nieuwe reisprogramma Love for the Campsite. De 69-jarige Brandsteder en de 41-jarige Martens kruipen in de rol van reisleider en reizen af naar Denemarken, waar ze met acht alleenstaande vijftigplussers het campingleven in Denemarken ervaren.