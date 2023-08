Petri is helemaal geen bitch, Thomas gedroeg zich als een bejaarde labradoodle in B&B vol liefde

Angela Kijkt TVPetri is dit seizoen dé bitch van B&B vol liefde. Ze is de harde tante die arme Thomas als een kleuter behandelt. Maar donderdagavond had Angela de Jong ineens genoeg van dat onterechte beeld, schrijft ze.