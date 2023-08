Petri is helemaal niet zo’n bitch in B&B vol liefde, dus Thomas: zo kraak je haar

Angela Kijkt TV Wie aan dit infantiele programma meedoet voor de aandacht, wacht een koude kermis

Arme Isaac, Wendy, Mirthe, Bern en Sacha. Ze hebben zich in Een jaar van je leven een jaar vrijwillig laten opsluiten en de meest infantiele spelletjes gedaan. Als ze vrijdag vrijgelaten worden, ontdekken ze dat niemand in Nederland met ze bezig is, schrijft Angela de Jong.