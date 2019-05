‘Pianoman’ Billy Joel al 70 jaar tekstueel en muzikaal nauwelijks te kloppen

Het was een even adembenemend als ontroerend statement tijdens de toegift van een concert in Madison Square Garden in New York, de Amerikaanse muziektempel die als zijn tweede huis geldt. Billy Joel verscheen op het podium met een gele davidster op de revers van zijn jasje. Het was augustus 2017, daags na de onlusten in de stad Charlottesville, waar neonazi’s en aanverwante bejubelaars van het ‘blanke ras’ demonstreerden.