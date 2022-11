Pierre Kartner (87) ‘Vader Abraham’ overleden

Pierre Kartner is overleden. Hij werd 87 jaar. Kartner, alias Vader Abraham, leefde de afgelopen twee jaar al volledig teruggetrokken. Hij trad niet meer op en verscheen niet meer in de publiciteit. Over de doodsoorzaak doet de familie geen mededelingen.

Pierre Kartner werd in 1935 geboren in Elst en woonde vrijwel zijn hele leven in Breda. Zijn leven stond volledig in het teken van muziek. Hij was zanger, (voorheen) bassist, tekst- en muziekschrijver en producent. Zijn grootste hits scoorde hij met Het Kleine Café Aan de Haven (1975) en Het smurfenlied (1977). Het Kleine Café werd meer dan 200 keer gecoverd door andere artiesten, met Het Smurfenlied stond hij wereldwijd bovenaan in allerlei hitparades. Daarnaast vergaarde hij roem met een groot aantal carnavalsnummers.

Veel andere artiesten hadden succes met producties van Kartner, onder wie Corry Konings (met en zonder De Rekels), Jacques Herb, Ben Cramer en Mieke. Ook grote buitenlandse artiesten als Nana Mouskouri, Joe Dassin en Peter Alexander hadden Kartner-nummers op hun repertoire staan.

De Bredase muzikant bleef tot op hoge leeftijd actief, was er van overtuigd dat hij nog één keer een wereldwijd bejubelde evergreen als Het Kleine Café zou kunnen creëren. Zo ver heeft het niet meer mogen komen, desalniettemin laat hij een indrukwekkend oeuvre na. Kartner mag gerekend worden tot de belangrijkste hoeders van het lichte, Nederlandstalige lied in de 20ste en 21ste eeuw.

Pierre Kartner toonde regelmatig zijn teleurstelling over het gebrek aan waardering in eigen land voor zijn werk, met name vanuit ‘Hilversum’. Toch ontving hij veel onderscheidingen, waaronder een Edison, een Buma Lifetime Achievement Award en een Gouden Harp. In 2000 ontving hij een koninklijke onderscheiding.

Pierre Kartner was getrouwd met zijn Annie. Ze hebben samen één zoon, Walter. Vanochtend is Pierre Kartner in stilte begraven.

Volledig scherm Zanger Pierre Kartner beter bekend als 'Vader Abraham' met het Smurfenlied. © ANP