Piers Morgan haalt fel uit naar Meghan Markle

De twee kwamen in 2015 met elkaar in contact via Twitter. Piers besloot een aantal sterren van de Amerikaanse dramaserie Suits te volgen op Twitter, waaronder Markle. ,,Binnen een paar minuten stuurde ze mij een privé-bericht terug: Hallo daar, dank voor het volgen. Ik ben een grote fan van jou!’’, schrijft Piers in zijn column. ,,Ik antwoordde en de maanden daarop stuurden we elkaar geregeld berichtjes.’’

In 2016 zagen ze elkaar voor het eerst in een pub in Londen. ,,We hadden een hele gezellige tijd’’, schrijft Piers over de tijd waarin Meghan amper nog bekend was. ,,Ze vroeg me advies over haar carrière en de media en zei dat ze graag eens in Good Morning Britain wilde komen als ze weer in Londen was. In de taxi terug schreef ze op Twitter hoe leuk ze het vond om haar vriend - ik - weer te zien.’’