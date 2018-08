Pieter Derks maakt subtiel gehakt van plannen verzekeraar Menzis

Derks verpakte zijn ongezouten kritiek in een subtiele brief. ,,Hoi Menzis, bij deze wil ik jullie meedelen dat ik komend jaar klant zal worden. Gefeliciteerd. Wel heb ik een aantal voorwaarden."



Vervolgens stelde hij in het kader van een 'resultaatgerichte zorgpremie' alleen premie te zullen betalen als hij ook daadwerkelijk zorg afneemt. ,,Mijn zorgpremie stijgt al jaren, terwijl ik niet meer naar de dokter ben geweest. Dat is natuurlijk in niemands belang, dat geld kan op andere plekken veel beter worden besteed."