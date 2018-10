Pieter Derks zegt shows af om geopereerd pasgeboren dochtertje

Pieter schrijft op Instagram dat de voorstellingen de komende twee weken zijn afgelast. ,,Dat spijt me enorm, want ik was tot nu toe altijd trots dat ik nog nooit een voorstelling had hoeven afzeggen (op die ene keer in Emmen na, toen er slechts 2 betalende bezoekers bleken te zijn). Maar nu kan ik écht even niet anders.”



,,Mijn dochtertje Bobbie is inmiddels bijna zes weken oud, en behalve te vroeg geboren is ze ook aan haar darmpjes geopereerd'', zegt hij. Daarvan is ze nog aan het herstellen in het ziekenhuis. ,,Dus ik wil er zijn voor haar, voor mijn vrouw en voor onze twee andere kindjes.”