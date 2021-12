Pieter Klein wordt nieuwe hoofdredacteur van Nieuwsuur

Serie toont hoe lastig het leven is na gevangenis­straf: ‘We kijken verder dan de dader’

In de EO-serie ‘Uit de bak’ volgt presentator Dwight van van de Vijver vijf ex-gedetineerden die hun leven weer oppakken. De voormalig politieman (met een dubbele ‘van’ in zijn naam) vindt dat er meer aandacht moet komen voor de manier waarop voormalig gevangenen een plek proberen te heroveren in de samenleving.

2 december