Pietje Bell met oudjaar gewoon op tv, Kijkwijzer past leeftijdsklassering aan na klachten

UpdateDe leeftijdsclassificatie van de familiefilm Pietje Bell is na klachten aangepast naar ‘9 jaar en ouder’. Eerder werd de classificatie van ‘alle leeftijden’ aangescherpt naar ‘12 jaar en ouder’, maar daar kwam veel kritiek op. Nicam, de organisatie die de leeftijdskeuring van films en series in Nederland monitort, doet nu een mildere aanpassing. Dat betekent dat de film gewoon met oudjaar te zien zal zijn bij de NPO.

,,Zojuist heeft Nicam ons laten weten dat Kijkwijzer de leeftijdsklassering voor onze familiefilm Pietje Bell, die staat geprogrammeerd voor zaterdag 31 december om 11.10 uur op NPO Zapp, heeft aangepast van 12 jaar naar 9 jaar”, reageert KRO-NRC. ,,We zijn blij met deze aanpassing en we wensen kinderen en ouders komende zaterdagochtend veel kijkplezier.” Ook op streamingdienst Netflix is de verandering inmiddels doorgevoerd en is het icoontje met het cijfer 9 zichtbaar.

De film Pietje Bell, die rond de kerstdagen van 2002 bijna een miljoen bezoekers naar de bioscopen trok, stond ter discussie sinds de leeftijdskeuring van de film na twintig jaar was veranderd van ‘alle leeftijden’ in ‘12 jaar en ouder’. Dit gebeurde nadat Kijkwijzer, die de leeftijdskeuring monitort, meerdere klachten had ontvangen dat kinderen angstig werden van bepaalde scènes in de film. Pietje Bell, over een Rotterdams straatschoffie dat avonturen beleeft, had toen dezelfde keuring als recente actiefilms als No time to die of Spider-Man.



,,Naar aanleiding van de melding dat meerdere kinderen bang waren geworden na het zien van de film via een onlinestreamingsdienst, is de film door hen opnieuw beoordeeld", legt Kijkwijzer uit. ,,Op basis hiervan heeft de onlinestreamingsdienst de film opnieuw geclassificeerd op 12 jaar.” Maar door een groot aantal nieuwe klachten bij toezichthouder Nicam van mensen die vonden dat de classificatie 12 jaar en ouder een veel te hoge keuring was voor een familiefilm volgde er dus alsnog een aanpassing.

Hoe komt leeftijdsbepaling film tot stand?

Directeur Tiffany van Stormbroek van Nicam, de organisatie waar Kijkwijzer onder valt, legde gisteren op deze site uit hoe een nieuwe leeftijdsclassificatie tot stand komt. Als er klachten binnen komen bij Kijkwijzer wordt de film opnieuw bekeken of de oorspronkelijke leeftijdskeuring nog juist is. Dat was, volgens haar, bij Pietje Bell blijkbaar niet het geval. Dan wordt de bewuste distributeur gevraagd om de productie inhoudelijk opnieuw te toetsen aan de hand van een vragenlijst. Deze baseert zich volgens Van Stormbroek op zeer gedegen wetenschappelijk onderzoek waarbij onder meer rekening wordt gehouden met hoe expliciet het getoonde geweld is.

De distributie van Pietje Bell lag ooit in handen van Disney, maar dat is niet langer het geval. De vragenlijst wordt dan ingevuld door de streamingdiensten en de omroepen die de titel aanbieden. Zij kwamen, zo blijkt nu, onterecht uit bij ‘12 jaar en ouder’. Volgens Van Stormbroek is er een fout gemaakt bij het invullen van de lijst.



Over hoe leeftijdskeuringen soms kunnen worden aangepast, vertelt ze: ,,De reactie van kinderen, hoe ze een film ervaren, kan anders zijn dan jaren terug. De maatschappij verandert en de vragenlijst verandert mee. Die moet dynamisch zijn op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Dit blijven we doen. Taal is een voorbeeld. Wat vroeger normaal werd gevonden, wordt nu misschien minder snel geaccepteerd. Net als dat de zwartepietendiscussie veel veranderde.”

