Pijnlijk begin: revival Baantjer trapt af met magere kijkcijfers

Geen lijk van een BN’er, geen Vledder en geen eindgesprek aan tafel bij mevrouw De Cock. In Baantjer Het Begin is eigenlijk weinig hetzelfde als in de ooit zo succesvolle reeks op RTL 4. Alleen het hoofdkarakter: De Cock met C-O-C-K is gebleven. Hij wordt gevolgd bij zijn eerste stappen als rechercheur. Waldemar Torenstra speelt de jonge versie van het legendarische karakter dat vele jaren door Piet Römer werd neergezet.



De eerste twee afleveringen die gisteravond werden uitgezonden waren niet helemaal nieuw. De film, die eerder dit jaar verscheen, was namelijk in twee stukken geknipt voor een dubbelaflevering. De komende zes episodes zullen wel helemaal nieuw zijn. Veel kijkers uitten gisteravond op sociale media hun ongenoegen over de slecht verstaanbare dialogen. ‘Ik ben afgehaakt. Het is niet te verstaan’, is een van de reacties. Bij RTL is de vraag uitgezet of ze het vervolg met ondertiteling kunnen uitzenden, maar daar kon de zender vanochtend nog geen uitsluitsel over geven.