Pijnlijke momenten in rechtszaal: Kardashians horen hoe ‘gewone’ mensen over ze denken

De zogenoemde juryselectie bij een rechtszaak tegen de familie Kardashian-Jenner heeft voor pijnlijke momenten in de rechtszaal gezorgd. Met Kim, Khloé, Kylie én moeder Kris op de eerste rij gaven potentiële juryleden hun ongezouten mening over de realitysterren. Voor één man vormde naar verluidt vooral Kims sekstape een probleem.

Roddelen en oordelen over de bekendste familie ter wereld is voor menig Amerikaan een dagelijkse gewoonte, schrijft persbureau AP. Deze week deed een groep mensen het in hun gezicht bij de rechtbank in Los Angeles, waar ze tamelijk onverwacht waren verschenen.

Mater familias Kris Jenner en haar dochters zijn voor de rechter gesleept door model Blac Chyna, de ex-verloofde van Kris’ zoon Rob Kardashian. Angela White, zoals Chyna echt heet, stelt dat de familie haar tv-carrière heeft geruïneerd. Het oordeel in de zaak wordt geveld door een jury, die deze week is samengesteld. Om te bepalen of potentiële juryleden vooringenomen zijn, kregen ze de vraag wat ze van de familie en hun werk vinden. Ze hielden zich niet in.

,,Alles wat met hun naam te maken heeft, is een grote ‘no’ voor mij’’, sprak een man volgens het persbureau. ,,Ik denk dat reality-tv niet goed is voor de maatschappij.’’ Een vrouw vertelde dat ze haar tienerdochter heeft verboden naar de show van de familie te kijken. ,,Ik denk dat ze niet de beste rolmodellen zijn’’, aldus de vrouw. ,,Ik zou haar niets laten kijken waar zij mee te maken hebben.’’

Sekstape de hele tijd zien

Één man liet naar verluidt weten dat hij nog nooit Keeping up with the Kardashians heeft gezien, maar wel de bekende sekstape van Kim Kardashian.

,,En ik denk niet dat ik onpartijdig kan zijn in deze zaak’’, sprak hij volgens Page Six. Want tijdens het proces zou hij de video ‘keer op keer voor zich zien’, stelde hij. Hoewel de familie op de eerste rij de meeste nare opmerkingen ogenschijnlijk goed kon hebben, vonden ze deze volgens de site zichtbaar vervelend.

De rechter waarschuwde de potentiële juryleden. ,,Ik stel jullie eerlijkheid op prijs’’, zei Gregory W. Alarcon. ,,Jullie zijn zeker niet verlegen. Maar dit is het soort zaak, net als alle zaken, waarbij iedereen recht heeft op een eerlijk proces. Er is een instructie voor de jury waarin staat dat de rijkdom of armoede van een partij er niet toe doet.’’

Ook fans in zaal

De Kardashian-Jenners werden door beveiligers op het laatste moment naar binnen geloodst. Volgens een potentieel jurylid werd de familie veel te veel gepamperd. ,,Begrijpt u dat er een zwarte kant zit aan beroemd zijn?’’ vroeg hun advocaat aan de man. ,,En dat bekende mensen soms extra beveiliging nodig hebben?’’ Daarop vroeg de man of dit ook inhield dat ze flesjes mineraalwater aangereikt moeten krijgen.

Er waren ook liefhebbers onder de potentiële juryleden. ,,Ik ben een vrij grote fan, dus ik denk niet dat ik onpartijdig kan oordelen’’, zei een jonge vrouw. ,,Ik kijk al naar ze sinds ik klein was, dus ik denk niet dat ik heel eerlijk kan zijn’’, stelde een ander.

Uiteindelijk werd een jury samengesteld van acht vrouwen en acht mannen, meldt AP. Zowel Kris als Kim, Khloé en Kylie gaan naar verwachting nog getuigen.

Waar gaat de zaak over? Blac Chyna sleepte de familie van haar ex-verloofde Rob Kardashian voor de rechter omdat zij haar televisiecarrière zouden hebben kapotgemaakt. De influencer was in 2016 samen met Rob te zien in realityshow Rob & Chyna, een spin-off van Keeping up with the Kardashians. Daarvan zou volgens Chyna een tweede seizoen komen, maar de familie Kardashian-Jenner zou daar na haar breuk met Rob een stokje voor hebben gestoken. Chyna, die met Rob dochter Dream (5) heeft, klaagde de familie in 2017 aan voor contractbreuk en machtsmisbruik. Zij zouden de producenten en studiobazen hebben overgehaald de banden met Chyna te verbreken en daarmee haar realityshowcarrière de nek om hebben gedraaid. In eerste instantie werden ook zussen Kourtney Kardashian en Kendall Jenner genoemd in de aanklacht, maar die namen werden later verwijderd. Chyna eist 100 miljoen dollar van de familie.

